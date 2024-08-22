Угорщина запропонувала альтернативний вихід для транзиту нафти Лукойла

У Будапешті планують, щоб за транзит нафти Лукойла почала платити компанія MOL. Нині Угорщина веде переговори щодо відновлення транзиту нафти Лукойла через Україну, заблокованого санкціями РНБО.

Яка позиція Угорщини

Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш на брифінгу 22 серпня.

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17 липня 2024 року стало відомо, що санкції України заблокували транзит російської нафти Лукойла до Угорщини та Словаччини.

Це викликало гостру реакцію з боку цих країн, які є важливими постачальниками пального та електроенергії для України, на межі з шантажем.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відхилив можливість скасування санкцій проти Лукойлу, а Європейський Союз не відреагував на скарги Угорщини, змусивши її шукати інші варіанти.

Зауважте! За словами Ґерґелі Гуляша, зараз пропонується перенести точку передачі нафти із західного кордону України на східний. У такому випадку відповідальність за транзит перейде до угорської компанії MOL, а вартість нафти зросте приблизно на 1,5 долара за барель.

Гуляш зазначив, що українська сторона, схоже, не заперечує проти такого рішення.