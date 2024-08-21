Угорщина таки отримуватиме нафту та газ з Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна завершує переговори щодо забезпечення поставок нафти. Це стало актуальним після того, як ускладнився транзит російської нафти, що постачається "Лукойлом" через територію України.

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Водночас Сійярто висловив невдоволення щодо відмови Європейського Союзу допомогти Угорщині в розвʼязанні питання транзиту нафти "Лукойлу" через Україну. Він зазначив, що Україна нібито порушила Угоду про асоціацію, і звинуватив ЄС у бездіяльності.

Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, попри українські заходи і на те, що Європейська комісія нам не допомагає,

– додав Сійярто.

Міністр запевнив, що постачання газу до Угорщини не зазнає труднощів, попри бойові дії в Курській області Росії, де знаходиться газорозподільча станція "Суджа". Газ переважно постачається з Росії, і проблем з цим немає, зазначив міністр.

Енергопостачання Угорщини забезпечене, попри всі виклики, про які ви добре знаєте,

– сказав угорський міністр.

За його словами, переговори "вже наближаються до фінішної прямої", і тому "можна гарантувати довгострокове постачання нафти в Угорщину, попри дії та недбалість з боку Києва та Брюсселя".