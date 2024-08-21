Венгрия таки будет получать нефть и газ из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна завершает переговоры по обеспечению поставок нефти. Это стало актуальным после того, как усложнился транзит российской нефти, поставляемой "Лукойлом" через территорию Украины.

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В то же время Сийярто выразил недовольство относительно отказа Европейского Союза помочь Венгрии в решении вопроса транзита нефти "Лукойла" через Украину. Он отметил, что Украина якобы нарушила Соглашение об ассоциации, и обвинил ЕС в бездействии.

Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает,

– добавил Сийярто.

Министр заверил, что поставки газа в Венгрию не испытывает трудностей, несмотря на боевые действия в Курской области России, где находится газораспределительная станция "Суджа". Газ преимущественно поставляется из России, и проблем с этим нет, отметил министр.

Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете,

– сказал венгерский министр.

По его словам, переговоры "уже приближаются к финишной прямой", и поэтому "можно гарантировать долгосрочные поставки нефти в Венгрию, несмотря на действия и халатность со стороны Киева и Брюсселя".