Яка позиція Угорщини

Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш на брифінгу 22 серпня.

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17 липня 2024 року стало відомо, що санкції України заблокували транзит російської нафти Лукойла до Угорщини та Словаччини.

Це викликало гостру реакцію з боку цих країн, які є важливими постачальниками пального та електроенергії для України, на межі з шантажем.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відхилив можливість скасування санкцій проти Лукойлу, а Європейський Союз не відреагував на скарги Угорщини, змусивши її шукати інші варіанти.

Зауважте! За словами Ґерґелі Гуляша, зараз пропонується перенести точку передачі нафти із західного кордону України на східний. У такому випадку відповідальність за транзит перейде до угорської компанії MOL, а вартість нафти зросте приблизно на 1,5 долара за барель.

Гуляш зазначив, що українська сторона, схоже, не заперечує проти такого рішення.