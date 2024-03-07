Угорщина чи не єдина країна ЄС, чия позиція ледь не повністю співпадає з росіянами. Окупанти віддячують своїм "друзям" розширенням бізнесу та можливостями для заробітку.

Шалені прибутки угорського банку в Росії

Як повідомили росіяни, успіхи "доньки" угорського ОТР-банку перевищили всі очікування. У 2023 році дохід місцевої компанії склав 21,4 мільярда рублів. У 2022 році показник був на рівні лише 132,9 мільйона рублів, а після коригувань взагалі показав від'ємний баланс.

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Зокрема, велике зростання показали відсоткові доходи банку та чисті комісійні доходи. Що стосується активів банку, то вони виросли вдвічі та складають понад 354,6 мільярда рублів. Таке ж зростання показав кредитний портфель, який тепер становить 288,3 мільярда рублів.

Суттєво виросли вкладення корпоративних клієнтів (300 мільярдів рублів) та фізичних осіб (77 мільярдів рублів). Виплата дивідендів для угорської OTP Group від російського відділення склала 40 мільярдів рублів.

Угорський ОТР Bank не заперечує діяльності на російському ринку та навіть не шукає виправдання своєї позиції.

У травні 2023 року НАЗК внесло угорський ОТР Bank у список міжнародних спонсорів війни. Це викликало дуже бурхливу реакцію Угорщини, яка з того часу намагається блокувати допомогу Україні в ЄС. Банк визнав терористичні організації "ДНР" і "ЛНР", а також провів реструктуризацію боргів для російських військових.

Угорський прем'єр Віктор Орбан прямо заявив, що буде блокувати будь-яку ініціативу користь України, поки НАЗК не прибере угорський банк зі списку міжнародних спонсорів війни. Цікаво, що у вересні 2023 року НАЗК пішло назустріч Угорщини та призупинив статус "спонсора війни" для ОТР, аби Угорщина розблокувала допомогу у 500 мільйонів євро, але Орбан продовжує блокувати виділення коштів.