Орбан прагне розвивати ділові відносини з Росією: який угорський бізнес спонсорує війну

Під час останньої зустрічі Володимира Путіна та Віктора Орбана, президент Угорщини заявив, що прагне розширювати бізнес відносини з Росією. Тож не дивно, що з 19 угорських компаній лише 5 розпочали процес виходу з російського ринку від початку повномасштабної війни в Україні.

Орбан прагне розвивати ділові відносини з Росією

На китайському форумі "Один пояс, один шлях" у жовтні президент Угорщини Орбан зустрівся з Путіним, де обговорив співпрацю в галузі транспортування газу та нафти, а також атомної енергетики. Ба більше, Орбан запевнив, що Угорщина "ніколи не хотіла конфронтації з Росією, навпаки, метою було вибудовувати та розширювати відносини, і це їй вдалося".

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Важливо підкреслити, що це далеко не перша заява Орбана щодо бажання розвивати бізнес та ділові звʼязки з Росією. Так у серпні цього року під час зустрічі з главою Татарстану Рустамом Мінніхановим він наголосив, що угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.

На зустрічі наголошувалося, що на основі досягнутих сьогодні результатів ми готові продовжити співпрацю в таких галузях, як сільське господарство. Попри санкції та політичні труднощі, угорські компанії, представлені в Росії, шукають можливості для розширення своєї діяльності,

– повідомив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хаваші, передають російські ЗМІ.

Росія дорожить діловими звʼязками з Угорщиною

Путін своєю чергою під час зустрічі на форумі "Один пояс, один шлях" підкреслив, що його не може не радувати, що попри "геополітичні умови сьогодення відносини з Угорщиною зберігаються та розвиваються".

У сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів та розвитку відносин дуже обмежені, проте не може не тішити, що з багатьма країнами Європи у нас ці стосунки зберігаються, розвиваються. Одна з цих країн – Угорщина,

– сказав Путін під час зустрічі з Орбаном.

Така риторика не залишилась непоміченою серед західних політиків. Зокрема, посол США в Угорщині різко розкритикував зустріч.

Лідер Угорщини вважає за краще підтримати людину, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні. Поки Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина виступає за ділові угоди,

– написав Девід Прессман у пості.

Угорський бізнес продовжує працювати у Росії

Зауважимо, що окрім посла США в Угорщині, зустріч Орбана з представником Кремля та його бажання розвивати відносини з країною-агресоркою також розкритикували й прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, президент Чехії Петр Павел, посол Німеччини в Угорщині Юлія Гросс, а згодом посли країн-членів НАТО зустрілись, щоб обговорити стурбованість щодо поглиблення відносин Угорщини з Росією.

Згідно з даними Єльського інституту 14 угорських компаній продовжують наразі працювати в Росії й жодна компанія не вийшла з російського ринку. 5 компаній заявили про намір, скоротили діяльність, однак вихід з ринку агресорки так ніхто й не завершив.

Також угорський авіаперевізник Wizz Air планує чим швидше повернутись на російський ринок. Компанія нещодавно заявила, що відновлює рейси до Москви, однак після громадського резонансу скасувала рішення. Планувалось, що Wizz Air літатиме з Абу-Дабі до Москви.

Серед них компанії, що працюють у сфері енергетики, фінансів, фармацевтики та навіть оборонній.

Спонсорують російську армію

Так, наприклад, угорська компанія Aluminiumarugyar Zrt. продає бензобаки російській компанії "Русбал", яка займається виготовленням надувних моделей для збройних сил Росії, повідомляє The Insider.

Угорська компанія Aluminiumarugyar Zrt. допомагає російській армії / Скриншот The Insider

Допомагають транспортувати газ до ЄС

Найбільша нафтогазова компанія Угорщини MOLGroup продовжує транспортувати скраплений природний газ (СПГ) з Росії попри заяви щодо припинення діяльності на ринку агресорки.

Також угорська енергетична компанія продовжила угоду з Кремлем стосовно додаткового постачання газу. Зокрема, Угорщина та Росія домовились, що оплату транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" – з Росії до Європи через Україну здійснюватиме компанія MOL.

Яка була виручк а MOL Group за 2022 рік Виручка MOL у Росії за 2022 рік склала 1 мільйон доларів.

Загалом за минулий рік угорська компанія отримала 26 473 мільйони доларів.

У червні російські ЗМІ цитували Орбана, де той заявив, що з Росії пішли лише 8,% великих європейських компаній, які у 2022 році перерахували до російського бюджету 3,5 мільярда доларів. Як приклад, він навів енергетичну галузь: російські нафту і газ зараз купують інші країни, а Європа страждає від інфляції. І якщо до введення санкцій європейські країни витрачали на закупівлю енергоресурсів приблизно 300 мільярдів євро на рік, то вже у 2022 році у них пішло 653 мільярди євро, а за таких витрат країни ЄС не зможуть конкурувати з іншими державами.

Матеріал створений за участю CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проєкту Hub Bucharest за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.