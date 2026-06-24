Асфальт, бітум і 240 мільйонів повз бюджет: БЕБ вийшло на схему з російським слідом

У БЕБ повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків підприємствами, пов’язаними з підсанкційним громадянином Росії. Через схему державний бюджет недоотримав майже 244 мільйонів гривень ПДВ.

Що відомо про схему

За даними БЕБ, йдеться про п’ять підприємств, які займалися виробництвом бітуму, асфальтобетонних сумішей та інших матеріалів, що використовуються у дорожньому будівництві, повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

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Слідство встановило, що службові особи підприємств протягом тривалого часу, ймовірно, формували фіктивний податковий кредит через роботу з компаніями, які мають ознаки фіктивності та транзитності:

частина операцій існувала лише на папері;

фактичного постачання окремої продукції не відбувалося;

підприємства штучно завищували податковий кредит;

це дозволяло суттєво зменшувати податкові зобов’язання з ПДВ.

Саме через такі дії, за оцінками слідства, бюджет недоотримав майже чверть мільярда гривень.

Є й важлива деталь. Ці підприємства пов’язані з підсанкційним громадянином Росії. Поки Росія б'є по Україні ракетами, пов’язані з нею особи намагаються заробляти на українських дорогах і одночасно економити на податках,

– підкреслив Олександр Цивінський.

У межах кримінального провадження детективи БЕБ вже повідомили про підозру директору одного з підприємств. Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Отже, викриття подібних схем свідчить про посилення боротьби з податковими зловживаннями та тіньовими механізмами в бізнесі. Для держави це не лише питання наповнення бюджету, а й контролю над компаніями, які можуть мати зв’язки з підсанкційними особами або країною-агресором.

До слова, нещодавно в Миколаївській області також викрили схему, за допомогою якої власниця мережі продуктових магазинів намагалася ухилятися від сплати податків.

За даними слідства, підприємиця реєструвала родичів та працівників як окремих ФОПів, через рахунки яких проходили продажі товарів у продуктових мінімаркетах. Проте фактично всі фінансові операції та податкову звітність контролювала одна людина – організаторка схеми. Через мережу із 17 підконтрольних ФОПів вона, ймовірно, приховувала справжні доходи від підприємницької діяльності.