Что известно о схеме
По данным БЭБ, речь идет о пяти предприятиях, которые занимались производством битума, асфальтобетонных смесей и других материалов, используемых в дорожном строительстве, сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
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Следствие установило, что должностные лица предприятий в течение длительного времени, вероятно, формировали фиктивный налоговый кредит посредством работы с компаниями, имеющими признаки фиктивности и транзитності:
- часть операций существовала только на бумаге;
- фактической поставки отдельной продукции не происходило;
- предприятия искусственно завышали налоговый кредит;
- это позволяло существенно уменьшать налоговые обязательства по НДС.
Именно из-за таких действий, по оценкам следствия, бюджет недополучил почти четверть миллиарда гривен.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Есть и важная деталь. Эти предприятия связаны с гражданином России, находящимся под санкциями. Пока Россия наносит ракетные удары по Украине, связанные с ней лица пытаются зарабатывать на украинских дорогах и одновременно экономить на налогах,
– подчеркнул Александр Цивинский.
В рамках уголовного производства детективы БЭБ уже сообщили о подозрении директору одного из предприятий. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Таким образом, раскрытие подобных схем свидетельствует об усилении борьбы с налоговыми злоупотреблениями и теневыми механизмами в бизнесе. Для государства это не только вопрос наполнения бюджета, но и контроля над компаниями, которые могут иметь связи с лицами, подпадающими под санкции, или страной-агрессором.
К слову, недавно в Николаевской области также раскрыли схему, с помощью которой владелица сети продуктовых магазинов пыталась уклоняться от уплаты налогов.
По данным следствия, предпринимательница регистрировала родственников и сотрудников в качестве отдельных индивидуальных предпринимателей, через счета которых проходили продажи товаров в продуктовых мини-маркетах. Однако фактически все финансовые операции и налоговую отчетность контролировал один человек — организатор схемы. Через сеть из 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей она, вероятно, скрывала реальные доходы от предпринимательской деятельности.