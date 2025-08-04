Сервіс таксі Uklon офіційно повідомив про підвищення тарифів у курортному Буковелі на 46 %. З березня до серпня 2025 року вартість поїздки за кілометр зросла майже удвічі.

Чому Uklon підняв тарифи?

Причиною цього в компанії називають сезонний попит і поточну ринкову ситуацію, передає 24 Канал з посиланням на Forbes Україна.

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"Зміни у тарифах відображають реальні економічні умови і характер попиту в курортному регіоні", — пояснили в Uklon.

У компанії додали, що коригування тарифів пов'язане з поточною ринковою ситуацією та сезонністю. Йдеться передусім про підвищений попит у туристичному регіоні влітку, коли Буковель приваблює не лише лижників, а й любителів гірських прогулянок, велотуризму та оздоровчого відпочинку.

Чи справедливе це рішення?

Компанія запевняє, що підвищення тарифів дозволяє підтримати баланс між інтересами пасажирів та водіїв: останні отримують справедливу оплату за поїздки в умовах підвищеної витратної бази.

Довідково. Kyivstar придбав 97 % Uklon у рамках розширення свого цифрового середовища