Український Uklon вже вийшов на ринок Узбекистану

Сервіс таксі Uklon буде підкорювати новий ринок. Щоправда, географія діяльності поки що доволі обмежена.

Компанія Uklon активно розширює горизонти своєї діяльності. Український сервіс таксі повідомив про те, що розпочинає роботу на новому ринку.

До речі Майбутнє – за стартапами: які проєкти в Європі можуть "злетіти" у найближчі роки

Початок роботи в Узбекистані

Як повідомили у компанії, наразі Uklon буде працювати у столиці країни – Ташкенті. Окрім того, компанія також надаватиме сервіс з доставки їжі.

На думку співзасновника компанії та операційного директора Сергія Смуся, Uklon зумів налагодити свою роботу таким чином, щоб конкурувати не лише на внутрішньому рівні, а й на інших ринках.

Розпочали нашу експансію в інших країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. Ба більше, віримо що український продукт і наші цінності дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні,

– сказав він.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Станом на зараз Uklon працює у 27 українських містах, додаток скачали 12 мільйонів разів. Також раніше Uklon повідомляв, що вперше вийшло на міжнародний рівень – компанія співпрацює з великим ecommerce-партнером Umico в Азербайджані.