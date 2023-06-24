Компанія Uklon активно розширює горизонти своєї діяльності. Український сервіс таксі повідомив про те, що розпочинає роботу на новому ринку.

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Як повідомили у компанії, наразі Uklon буде працювати у столиці країни – Ташкенті. Окрім того, компанія також надаватиме сервіс з доставки їжі.

На думку співзасновника компанії та операційного директора Сергія Смуся, Uklon зумів налагодити свою роботу таким чином, щоб конкурувати не лише на внутрішньому рівні, а й на інших ринках.

Розпочали нашу експансію в інших країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. Ба більше, віримо що український продукт і наші цінності дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні,

– сказав він.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Станом на зараз Uklon працює у 27 українських містах, додаток скачали 12 мільйонів разів. Також раніше Uklon повідомляв, що вперше вийшло на міжнародний рівень – компанія співпрацює з великим ecommerce-партнером Umico в Азербайджані.