Компания Uklon активно расширяет горизонты своей деятельности. Украинский сервис такси сообщил о том, что начинает работу на новом рынке.
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Начало работы в Узбекистане
Как сообщили в компании, сейчас Uklon будет работать в столице страны – Ташкенте. Кроме того, компания также будет предоставлять сервис доставки еды.
По мнению соучредителя компании и операционного директора Сергея Смуся, Uklon сумел наладить свою работу таким образом, чтобы конкурировать не только на внутреннем уровне, но и на других рынках.
Начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. Более того, верим, что украинский продукт и наши ценности позволят занять весомую долю рынка в новой стране.
– сказал он.
На сегодняшний день Uklon работает в 27 украинских городах, приложение скачали 12 миллионов раз. Также ранее Uklon сообщал, что впервые вышел на международный уровень – компания сотрудничает с крупным ecommerce-партнером Umico в Азербайджане.