Менші податки та венчурне інвестування: Uklon став резидентом ДіяCity
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Екосистема Дія.City продовжує розширюватися. Цього разу до неї долучився один з найбільших гравців автомобільних перевезень.
Резидентів Дія.City стало більше
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про те, що до податкового простору Дія.City долучився ще один великий бізнес. Ним став сервіс онлайн-виклику авто Uklon.
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Саме Uklon став першим сервісом з виклику авто онлайн на українському ринку. Також компанія активно працює над власними ІТ-продуктами: застосунком для водіїв, CRM-системи для користувачів тощо.
Що таке Дія.City
Це правовий та податковий простір, який створили для ІТ-компаній, що працюють в межах України. При роботі над ним орієнтувалися на досвід Сінгапуру та Естонії. Він покликаний зробити ведення бізнесу відкритим, вигідним та зручним.
Вітаю Uklon у Дія.City. Менші податки, інструменти венчурного інвестування, спеціальні правові умови й інші переваги простору допоможуть компанії швидше розвиватися та масштабуватися на міжнародні ринки,
– написав Федоров.
Нагадаємо, у липні кількість компаній, які долучилися до Дія.City, вже перевалила за позначку в 600.