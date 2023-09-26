Менші податки та венчурне інвестування: Uklon став резидентом ДіяCity

Екосистема Дія.City продовжує розширюватися. Цього разу до неї долучився один з найбільших гравців автомобільних перевезень.

Резидентів Дія.City стало більше

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про те, що до податкового простору Дія.City долучився ще один великий бізнес. Ним став сервіс онлайн-виклику авто Uklon.

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Саме Uklon став першим сервісом з виклику авто онлайн на українському ринку. Також компанія активно працює над власними ІТ-продуктами: застосунком для водіїв, CRM-системи для користувачів тощо.

Що таке Дія.City

Це правовий та податковий простір, який створили для ІТ-компаній, що працюють в межах України. При роботі над ним орієнтувалися на досвід Сінгапуру та Естонії. Він покликаний зробити ведення бізнесу відкритим, вигідним та зручним.

Вітаю Uklon у Дія.City. Менші податки, інструменти венчурного інвестування, спеціальні правові умови й інші переваги простору допоможуть компанії швидше розвиватися та масштабуватися на міжнародні ринки,

– написав Федоров.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Нагадаємо, у липні кількість компаній, які долучилися до Дія.City, вже перевалила за позначку в 600.