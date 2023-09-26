Резидентов Дія.City стало больше

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о том, что в налоговое пространство Дія.City присоединился еще один крупный бизнес. Им стал сервис онлайн-вызова авто Uklon.

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Именно Uklon стал первым сервисом по вызову авто онлайн на украинском рынке. Также компания активно работает над собственными ИТ-продуктами: приложением для водителей, CRM-системы для пользователей и т.д.

Что такое Дія.City Это правовое и налоговое пространство, созданное для ИТ-компаний, работающих в пределах Украины. При работе над ним ориентировались на опыт Сингапура и Эстонии. Он призван сделать ведение бизнеса открытым, выгодным и удобным.

Приветствую Uklon в Дія.City. Меньшие налоги, инструменты венчурного инвестирования, специальные правовые условия и другие преимущества пространства помогут компании быстрее развиваться и масштабироваться на международных рынках.

– написал Федоров.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные помощники движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций, расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Напомним, в июле количество компаний, присоединившихся к Дия.City, уже перевалило за отметку в 600.