Україна арештувала активи Івана Саввіді – дружина теж залишилася без гроша

Скандальний грецько-російський олігарх Івана Саввіді в Україні вже не має ніяких активів. Йому навіть не вдалося їх врятувати через свою дружину.

Арешт активів Саввіді

Вищий антикорупційний суд позитивно відповів на позов Мін'юсту про конфіскацію активів Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Усі активи парочки тепер будуть стягнуті у дохід держави.

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В Україні в олігарха та його дружини був такий бізнес:

ПрАТ "Пентопак" – 100% корпоративних акцій одного з лідерів на ринку упаковок для м'ясних та ковбасних виробів;

його "дочка" – "Атлантіс-Пак Україна" – 100% корпоративних прав.

Відповідні звернення щодо Івана Саввіді підготували Центр протидії корупції та Автомайдан. Саме вони вказали, що дружина Саввіді є лише номінальним прикриттям, а справжнім власником є олігарх.

До суддівської колегії, яка приймала рішення, увійшли Олексій Кравчук, Інна Білоус та Євген Крук. Рішення ще не остаточне, Саввіді має право н апеляцію.

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Якщо апеляцію також вдасться виграти, то далі буде діяти Фонд державного майна. На конфіскованому підприємстві працює близько 200 людей, воно працює і сплачує податки.

У 2015 році Саввіді публічно привітав анексію Криму та його "приєднання" до Росії. Загалом з ним пов'язано багато скандальних історій. Зокрема, він дозволяв собі вибігати на футбольне поле та погрожувати судді пістолетом.