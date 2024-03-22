Україна хоче купити 2 реактори, щоб компенсувати “втрату” окупованої ЗАЕС

Україна планує у червні купити 2 реактори у Болгарії, щоб компенсувати "втрату" тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС з 6 реакторами. Про це повідомив президент "Енергоатому" Петра Котіна.

Що відомо про реактори, які планують купити

Котін розповів, що нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України та оснащені обладнанням російського виробництва, яке Київ сподівається імпортувати з Болгарії у червні. Наразі ж переговори між Україною та Болгарією тривають.

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Я поставив завдання перед нашою будівельною організацією і Хмельницькою станцією, щоб вони були готові до монтажу до червня,

– зазначив президент "Енергоатому".

Він також додав, що якщо він буде доставлений вчасно і в повному обсязі, "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі через два – три роки. Аналогічний термін потрібний й для виготовлення турбіни для блоку. Наразі "Енергоатом" веде попередні переговори з General Electric (GE.N). Другий реактор буде встановлено пізніше, однак точні терміни наразі не відомі.

Скільки коштуватимуть реактори

Петра Котіна розповів, що раніше Болгарія хотіла 600 мільйонів доларів, однак країна, зі слів президента "Енергоатому" хоче збільшити ціну на обладнання, користуючись тим, що крім неї його можна купити лише в Росії.

Існує постійне бажання болгарської сторони отримати більшу вигоду для себе, ніж ці 600 мільйонів доларів, і чим більше часу минає, тим вищі ціни вони озвучують, але ми все ще зосереджені на ціні в 600 мільйонів доларів,

– розповів Котін.

Росія отримала контроль над ЗАЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі, після початку вторгнення в Україну. Наразі 6 запорізьких атомних реакторів простоюють.