Raiffeisen допомагає Дерипасці отримати заморожені гроші

Raiffeisen Bank International, який зараз є найбільшим західним банком на російській території, оскільки всі інші пішли від окупантів, продовжує рух до дна репутаційної ями. Зокрема, банк вирішив викупити акції російського олігарха Олега Дерипаски у будівельній компанії Strabag, які зараз є замороженими через санкції.

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За заморожені цінні папери друга Путіна Raiffeisen готовий викласти 1,5 мільярда євро. Таким чином через свою російську "дочку" австрійський банк може вивести з-під санкцій активи російського олігарха.

Сполучені Штати не збираються сидіти та просто спостерігати, як Raiffeisen допомагає Дерипасці вивести активи з-під санкцій. Вашингтон почав тиснути на банк з вимогою відмовитися від угоди, інакше наслідки не змусять себе довго чекати.

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Партнери України й так незадоволені, що Raiffeisen здійснює платежі для росіян на мільярди євро. Якщо банк вирішить піти проти США та таки проведе угоду з активами Дерипаски, то негайно отримає штрафи.

Австрійська влада боїться гніву США, тому не хоче давати "зелене світло" для угоди. У банку також остерігаються, що ризики перевищать прибутки, тому також готові відмовлятися від купівлі активів Дерипаски.

Strabag – це одна з найбільших будівельних компаній Європи. 27,8% її акцій належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Ці активи заморожені ще з 2022 року, тому ані позбутися їх, ані викупити компанія не може.