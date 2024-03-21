Raiffeisen помогает Дерипаске получить замороженные деньги

Raiffeisen Bank International, который сейчас является крупнейшим западным банком на российской территории, поскольку все остальные ушли от оккупантов, продолжает движение ко дну репутационной ямы. В частности, банк решил выкупить акции российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag, которые сейчас являются замороженными из-за санкций.

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За замороженные ценные бумаги друга Путина Raiffeisen готов выложить 1,5 миллиарда евро. Таким образом через свою российскую "дочку" австрийский банк может вывести из-под санкций активы российского олигарха.

Соединенные Штаты не собираются сидеть и просто наблюдать, как Raiffeisen помогает Дерипаске вывести активы из-под санкций. Вашингтон начал давить на банк с требованием отказаться от сделки, иначе последствия не заставят себя долго ждать.

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Партнеры Украины и так недовольны, что Raiffeisen осуществляет платежи для россиян на миллиарды евро. Если банк решит пойти против США и таки проведет сделку с активами Дерипаски, то немедленно получит штрафы.

Австрийские власти боятся гнева США, поэтому не хочет давать "зеленый свет" для сделки. В банке также опасаются, что риски превысят прибыли, поэтому также готовы отказываться от покупки активов Дерипаски.

Strabag – это одна из крупнейших строительных компаний Европы. 27,8% ее акций принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Эти активы заморожены еще с 2022 года, поэтому ни избавиться от них, ни выкупить компания не может.