Зміна акцентів: частку у ВВП якого сегменту бізнесу Україна збирається збільшувати

В Україні хочуть стимулювати усі сфери, які створюють високу додану вартість. Одна з них вважається особливо перспективною, тому урядовці робитимуть головний акцент на неї.

Переробка – один з найбільш перспективних бізнесів

Як повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, зараз головним пунктом стратегії економіки України є стимулювання тих галузей, які дають високу додану вартість. Зокрема, насамперед йдеться про переробні підприємства.

Ми маємо сфокусуватись на стимулюванні галузей з високою доданою вартістю. І важливим сектором тут є переробка. Тому ми намагаємося збільшити частку переробки у структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%,

– заявила Бігун.

Як приклад заступниця міністра навела пшеницю. Продаж самої сировини дає додану вартість на рівні 90 доларів на тонну. Якщо зробити борошно, то додана вартість зросте до 220 доларів, а клейковина принесе дохід у 550 доларів.

На її думку, Україні варто зменшити частку експорту чи продажу самої сировини і сконцентруватися на виробництві готових товарах. В першу чергу йдеться про агропродукцію, деревину тощо.

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Як уряд сприяє розвитку переробки: