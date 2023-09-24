Переробка – один з найбільш перспективних бізнесів

Як повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, зараз головним пунктом стратегії економіки України є стимулювання тих галузей, які дають високу додану вартість. Зокрема, насамперед йдеться про переробні підприємства.

Ми маємо сфокусуватись на стимулюванні галузей з високою доданою вартістю. І важливим сектором тут є переробка. Тому ми намагаємося збільшити частку переробки у структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%,

– заявила Бігун.

Зверніть увагу! Як приклад заступниця міністра навела пшеницю. Продаж самої сировини дає додану вартість на рівні 90 доларів на тонну. Якщо зробити борошно, то додана вартість зросте до 220 доларів, а клейковина принесе дохід у 550 доларів.

На її думку, Україні варто зменшити частку експорту чи продажу самої сировини і сконцентруватися на виробництві готових товарах. В першу чергу йдеться про агропродукцію, деревину тощо.

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Як уряд сприяє розвитку переробки: