Переробка – один з найбільш перспективних бізнесів
Як повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, зараз головним пунктом стратегії економіки України є стимулювання тих галузей, які дають високу додану вартість. Зокрема, насамперед йдеться про переробні підприємства.
Ми маємо сфокусуватись на стимулюванні галузей з високою доданою вартістю. І важливим сектором тут є переробка. Тому ми намагаємося збільшити частку переробки у структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%,
– заявила Бігун.
На її думку, Україні варто зменшити частку експорту чи продажу самої сировини і сконцентруватися на виробництві готових товарах. В першу чергу йдеться про агропродукцію, деревину тощо.
Як уряд сприяє розвитку переробки:
- гранти до 8 мільйонів гривень;
- співфінансування 50 на 50 – якщо підприємство на звичайній території;
- співфінансування 80 (держава) на 20 – якщо підприємство розташоване на деокупованій території;
- також тривають переговори з місцевою владою, аби та також вкладалася у програми стимулювання переробних підприємств.