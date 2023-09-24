Переработка – один из наиболее перспективных бизнесов

Как сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун, сейчас главным пунктом стратегии экономики Украины является стимулирование отраслей, которые дают высокую добавленную стоимость. В частности, в первую очередь речь идет о перерабатывающих предприятиях.

Мы должны сфокусироваться на стимулировании отраслей с высокой добавленной стоимостью. И важным сектором здесь переработка. Поэтому мы стараемся увеличить долю переработки в структуре ВВП с нынешних 10% до как минимум 20%,

– заявила Бегун.

Обратите внимание! В качестве примера заместитель министра привела пшеницу. Продажа самого сырья дает добавленную стоимость на уровне 90 долларов за тонну. Если сделать муку, то добавленная стоимость вырастет до 220 долларов, а клейковина принесет доход в 550 долларов.

По ее мнению, Украине следует уменьшить долю экспорта или продажи самого сырья и сконцентрироваться на производстве готовых товаров. В первую очередь речь идет об агропродукции, древесине и т.д.

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Как правительство способствует развитию переработки: