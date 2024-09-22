Україна конфіскувала заводи російського мільярдера: які активи працюватимуть на бюджет

Україна продовжує конфіскацію майна російських олігархів в Україні. Цього разу без активів залишився російський мільярдер Горіловський.

Чергова конфіскація активів росіян

Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів російського мільярдера Мирона Горіловського та його партнерів у дохід держави. У ВАКС задовольнили позов, йдеться на сайті відомства.

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Горіловський, Буяновський і Меньшов заснували у Росії групу компаній "Поліпластик". Це велика промислова група, яка виготовляє високотехнологічні полімерні труби та композитні полімерні матеріали.

Які активи тепер належать Україні

В Україні росіяни мали кілька заводів з виготовлення пластикових труб. Активи російських олігархів були у багатьох компаніях, але всі вдалося відслідкувати.

Росіяни ще можуть оскаржити рішення, і поки в них є час на апеляцію (5 днів від 20 вересня, коли оголошено вирок), рішення суду ще не набуло чинності.

В СБУ повідомили, що Батько Горіловського співпрацює зі структурами, наближеними до Путіна.