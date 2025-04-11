Україна конфіскувала активи підконтрольної Лукашенку компанії – білоруського калійного гіганта
- Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи компанії "Беларуськалий", пов'язаної з Лукашенком, включаючи понад 70 тисяч тонн калію, 1 545 вагонів, та 48% української компанії "Агророзквіт".
- Компанія підтримувала агресію Росії проти України, надаючи допомогу російському ВПК та організовуючи заходи проти української самоідентифікації.
Вищий антикорупційний суд 9 квітня задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій до ВАТ "Беларуськалий" – одного з найбільших державних виробників калійних добрив у Білорусі.
Україна отримала активи "Беларуськалий"
Йдеться про примусове стягнення активів на користь України, повідомилляє 24 Канал з посиланням на Мін'юст.
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Згідно з рішенням суду, в дохід держави конфісковано:
- понад 70 тисяч тонн калію хлористого,
- грошові кошти на суму, еквівалентну більш ніж 250 мільйонам гривень,
- 1 545 залізничних вагонів,
- 48% статутного капіталу української компанії ТОВ "Агророзквіт".
Крім того, підприємство втратило право на компенсацію за примусово відчужене майно відповідно до закону про відчуження майна в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Роль підприємства у війні
У Мін'юсті наголосили, що "Беларуськалий" тісно пов'язаний із політичним керівництвом Білорусі та безпосередньо з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Компанія, зокрема, підтримує збройну агресію Росії проти України – через співпрацю з підприємствами російського ВПК та так званими "ДНР" і "ЛНР".
Також, за даними відомства, підприємство надавало транспорт і приміщення для утримання українських дітей, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій до Білорусі.
Крім того, "Беларуськалий" брав участь в організації заходів, що спрямовані на підтримку політики держави-агресора та заперечення права українців на самоідентифікацію.