Україна отримала активи "Беларуськалий"

Йдеться про примусове стягнення активів на користь України, повідомилляє 24 Канал з посиланням на Мін'юст.

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Згідно з рішенням суду, в дохід держави конфісковано:

понад 70 тисяч тонн калію хлористого,

грошові кошти на суму, еквівалентну більш ніж 250 мільйонам гривень,

1 545 залізничних вагонів,

48% статутного капіталу української компанії ТОВ "Агророзквіт".

Крім того, підприємство втратило право на компенсацію за примусово відчужене майно відповідно до закону про відчуження майна в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Роль підприємства у війні

У Мін'юсті наголосили, що "Беларуськалий" тісно пов'язаний із політичним керівництвом Білорусі та безпосередньо з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Компанія, зокрема, підтримує збройну агресію Росії проти України – через співпрацю з підприємствами російського ВПК та так званими "ДНР" і "ЛНР".

Також, за даними відомства, підприємство надавало транспорт і приміщення для утримання українських дітей, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій до Білорусі.

Крім того, "Беларуськалий" брав участь в організації заходів, що спрямовані на підтримку політики держави-агресора та заперечення права українців на самоідентифікацію.