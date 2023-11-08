Україна досі не отримала вимог від польських перевізників, які блокують кордон для вантажівок

На українсько-польському кордоні триває страйк польських перевізників. Україна готова до діалогу, проте в односторонньому порядку його провести неможливо.

Україна не отримувала вимог від протестувальників

Польські перевізники наразі блокують три пункти пропуску. Йдеться про Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

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Україна готова до діалогу, проте досі не отримала вимог протестувальників. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Українські посадовці вже перебувають у тісному контакті з польськими колегами, Єврокомісією та українськими прикордонниками.

Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони,

– наголосили у міністерстві.

Зі ЗМІ відомо, що поляки вимагають скасування транспортного безвізу для України. Тобто йдеться про:

повернення до системи дозволів на вантажні перевезення;

окремі смуги й окремі черги для вантажівок з номерами ЄС і порожніх;

доступ до системи "Шлях".

У міністерстві готові до діалогу, але наголошують – повинні бути враховані інтереси обох країн, і "сліпого" виконання вимог польських перевізників очікувати не варто.