Минуло 14 років: Україна відновлює членство у Міжнародній організації виноробства

Україна повертається до Міжнародної організації виноградарства та виноробства через 14 років після виходу з неї. Наша держава була її членом з 1997 по 2008 роки.

Статус членства автоматично поновиться 30 жовтня 2022 року. Офіційно про це оголосять 4 листопада, під час щорічних зборів організації.

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Чому це важливо

Участь України у МОВВ на правах постійного членства дозволить українським виноробам активніше брати участь у роботі експертів, підкомісій та комісій щодо розробки нормативної документації, а також дасть можливість використовувати офіційні стандарти та правила у міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами.

Вже 4 листопада у Мексиці відбудеться 43-й Всесвітній конгрес виноградарства та виноробства. На події Україну представить громадська спілка "Укрсадвинпром" в особі голови об'єднання Володимира Печко, якого Мінагрополітики обрало офіційним представником нашої держави у МОВВ.

Чим займається МОВВ Міжнародна організація виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine) створена у 2001 році. Вона стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, що існувало з 1924 року. Цілями організації є захист інтересів виноробів та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьби з шахрайством та недобросовісною конкуренцією на ринку.

До слова, за інформацією Держстату, на початок 2022 року загальна площа виноградних насаджень по всіх категоріях господарств в Україні становила 34,0 тисячі гектарів, а валовий збір сягав 257,5 тисячі тонн.

Переважна більшість виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської та Миколаївської областей, площі під виноградники яких становлять не менше ніж 25% від загальної площі виноградних насаджень в Україні, є тимчасово окупованими або розташовані у зоні бойових дій.

Участь України у Міжнародній організації виноградарства та виноробства є важливою для захисту інтересів загалом 144 виноробних підприємств, що зареєстровані на території нашої держави, 29 з яких – малі виробники виноробної продукції.