Україна конфіскувала активи сенатора Росії, який постачав деталі для військової техніки ворога
- Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського сенатора на суму понад 95 мільйонів гривень, які були передані державі.
- Слідство встановило, що сенатор постачав запчастини для військової техніки Росії, що призвело до досудового розслідування за фактом фінансування дій проти конституційного ладу України.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Офісу Генерального прокурора щодо стягнення активів діючого сенатора Ради федерації Росії від Костромської області.
ВАКС конфіскував активи російського сенатора?
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.
Дивіться також Зрадник Медведчук у списку: ЄС продовжив санкції проти російських діячів та компаній
Зазначають, що у власність держави передано активи на суму понад 95 мільйонів гривень – право вимоги за контрактами між українським підприємством ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та підконтрольною сенатору компанією-нерезидентом.
Що встановило слідство?
Слідство встановило, що російський політик через цю структуру постачав запчастини до Росії, які використовувалися у військово-промисловому комплексі країни-агресора для виготовлення техніки.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (стаття 110-2 Кримінального Кодексу України), ведуть слідчі Головного слідчого управління СБУ.
Зауважте. В Офісі генпрокурора додали, що це вже не перше рішення щодо активів російського сенатора. Раніше у власність держави передано корпоративні права цього ж підприємства на суму понад 500 мільйонів гривень.
Про кого саме мова?
Наразі у повідомленні Офісу Генпрокурора не вказують імені санкційного російського сенатора. Ідеться про Сергія Калашника. Так, раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що Калашник є чинним членом Ради федерації Росії, який голосував за визнання псевдореспублік та "приєднання" до Росії тимчасово окупованих українських територій.
Що цьому передувало?
У 2023 році ВАКС дозволив стягнути в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", який належав Сергію Калашнику.
Завод був одним із найбільших у Європі, який спеціалізувався на виробництві гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних і корабельних двигунів.
Як уточнювали в СБУ, до початку повномасштабного вторгнення підприємство активно працювало на російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу потрібні були росіянам для виробництва власних військових кораблів.