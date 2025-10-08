Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Офісу Генерального прокурора щодо стягнення активів діючого сенатора Ради федерації Росії від Костромської області.

ВАКС конфіскував активи російського сенатора?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

Дивіться також Зрадник Медведчук у списку: ЄС продовжив санкції проти російських діячів та компаній

Зазначають, що у власність держави передано активи на суму понад 95 мільйонів гривень – право вимоги за контрактами між українським підприємством ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та підконтрольною сенатору компанією-нерезидентом.

Що встановило слідство?

Слідство встановило, що російський політик через цю структуру постачав запчастини до Росії, які використовувалися у військово-промисловому комплексі країни-агресора для виготовлення техніки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (стаття 110-2 Кримінального Кодексу України), ведуть слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Зауважте. В Офісі генпрокурора додали, що це вже не перше рішення щодо активів російського сенатора. Раніше у власність держави передано корпоративні права цього ж підприємства на суму понад 500 мільйонів гривень.

Про кого саме мова?

Наразі у повідомленні Офісу Генпрокурора не вказують імені санкційного російського сенатора. Ідеться про Сергія Калашника. Так, раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що Калашник є чинним членом Ради федерації Росії, який голосував за визнання псевдореспублік та "приєднання" до Росії тимчасово окупованих українських територій.

Що цьому передувало?