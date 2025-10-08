Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Офиса Генерального прокурора о взыскании активов действующего сенатора Совета федерации России от Костромской области.

ВАКС конфисковал активы российского сенатора?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

Отмечают, что в собственность государства передано активы на сумму более 95 миллионов гривен – право требования по контрактам между украинским предприятием ООО "Мотордеталь-Конотоп" и подконтрольной сенатору компанией-нерезидентом.

Что установило следствие?

Следствие установило, что российский политик через эту структуру поставлял запчасти в Россию, которые использовались в военно-промышленном комплексе страны-агрессора для изготовления техники.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя (статья 110-2 Уголовного Кодекса Украины), ведут следователи Главного следственного управления СБУ.

Заметьте. В Офисе генпрокурора добавили, что это уже не первое решение по активам российского сенатора. Ранее в собственность государства переданы корпоративные права этого же предприятия на сумму более 500 миллионов гривен.

О ком именно речь?

Сейчас в сообщении Офиса Генпрокурора не указывают имени санкционного российского сенатора. Речь идет о Сергее Калашнике. Так, ранее в Министерстве юстиции сообщили, что Калашник является действующим членом Совета федерации России, который голосовал за признание псевдореспублик и "присоединение" к России временно оккупированных украинских территорий.

Что этому предшествовало?