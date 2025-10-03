На какой срок в ЕС продлили санкции?

3 октября, Совет ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и компаний из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Это ограничения против лиц, которые ответственны за информационные манипуляции России за рубежом. Их продлили до 9 октября 2026 года. В списке фигурируют имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды.

Санкции были продлены, учитывая продолжающуюся гибридную деятельность России, включая манипуляциями и вмешательством в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС. В целом ограничительные меры в рамках указанного режима сейчас применяются к 47 физических лиц и 15 юридических лиц.

Для тех, кто внесен в список, предусмотрены:

замораживание активов;

запрет от граждан ЕС предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Когда и как ввели ограничения против пропагандистов из России?

Режим санкций против РФ "по противодействию гибридным угрозам" действует с октября 2024 года и уже несколько раз расширялся, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

В мае 2025 года к нему добавили финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности, среди которых – госизменник Виктор Медведчук. Совет ЕС объяснил, что он через своих помощников Артема Марчевского и Олега Волошина (которые тоже попали в санкционный список) контролировал отдельные медиа и использовал их для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.

Через тайное финансирование медиаканала Voice of Europe и своей политической платформы "Другая Украина" Медведчук продвигал политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины.

Что известно о санкциях ЕС против России?