Национализация активов подсанкционных россиян продолжается. Высший антикоррупционный суд вынес решение об активах российского сенатора Сергея Калашника, владевшего одним из крупнейших профильных предприятий в Европе.

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Важный завод теперь принадлежит Украине

ВАКС удовлетворил ходатайство Министерства юстиции о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп". Предприятие находится в Сумской области.

Этот завод – один из самых больших в Европе, специализирующийся на производстве гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей. Как сообщили в Службе безопасности Украины, до начала полномасштабного вторжения предприятие активно работало на российском военно-промышленном комплексе.

В частности, продукция завода была очень необходима россиянам для производства военных кораблей. Что касается самого Калашника, то он голосовал за "присоединение" к России так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также в СБУ сообщили, что досудебное расследование деятельности российского сенатора продолжается.