Націоналізація актив підсанкційних росіян триває. Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо активів російського сенатора Сєргєя Калашніка, який володів одним із найбільший профільних підприємств у Європі.

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Важливий завод тепер належить Україні

ВАКС задовольнив клопотання Міністерства юстиції щодо націоналізації 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Підприємство розташоване у Сумській області.

Цей завод – один із найбільших у Європі, який спеціалізується на виробництві гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних і корабельних двигунів. Як повідомили у Службі безпеки України, до початку повномасштабного вторгнення підприємство активно працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Зокрема, продукція заводу була вкрай необхідна росіянам для виробництва військових кораблів. Що стосується самого Калашника, то він голосував за "приєднання" до Росії так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також в СБУ повідомили, що досудове розслідування щодо діяльності російського сенатора триває.