Нетиповий стартап: українець розробив сервіс, який розсилає листи близьким після смерті людини

Киянин Олег Копил створив сервіс під назвою Idied, який надсилає листи близьким користувача, якщо він помер. На думку засновника, такий стартап особливо актуальний під час повномасштабної війни, коли ніхто не може бути впевнений, чи прокинеться наступного ранку.

За словами розробника, основна мета продукту – допомогти людям, передусім на прифронтових територіях, захисникам та захисницям на передовій. Наразі у сервісу вже є перші користувачі з України, і згодом стартап планує вийти на міжнародний ринок.

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Для чого існує Idied

Журналісти редакції Бізнес 24 наткнулись на опис діяльності стартапу в одному з російських онлайн-блогів. У ньому автор публікації від 14 грудня під ніком "Евгений Андрусенко", представляючись маркетологом проєкту, зазначає, що аудиторія Idied –, "через велику смертність на фронті". На запит журналістів до засновника проєкту Олега Копила прокоментувати ситуацію, редакція Бізнес 24 відповіді наразі не отримала. Надалі у матеріалі – інформація, опублікована виданням Ain.ua.

Як зазначає Олег Копил, наразі в Україні немає жодного схожого до Idied продукту. Ідея стартапу полягає у тому, щоб дати можливість людям залишити згадку про себе, написавши важливі слова рідним та близьким. При цьому, листів може бути декілька, аби адресувати їх різним особам.

За словами розробника, такий "останній лист" може виконувати як психологічну, емоційну, так і цілком прагматичну функції:

передусім, полегшити рідним біль у разі втрати близької особи, допомогти віднайти душевний спокій, повідомивши їх про останні думки рідної людини;

передати цифрові та інші активи близьким та колегам, зокрема ідеї, різноманітні коди доступу чи паролі.

Як це працює

Idied доступний зі смартфону, планшету та ПК. Сервіс захищений сучасними стандартами шифрування, оптимізований та швидко завантажується навіть в умовах поганого з'єднання. Працює ресурс таким чином:

користувач реєструється на сайті Idied;

створює листи і налаштовує їх таким чином, аби обрані люди могли переглянути їх за посиланням у разі смерті користувача;

посилання стає доступним для обраних людей, якщо користувач не заходить на сервіс впродовж 30 днів.

При цьому, для власників Pro-акаунту логінитись на сервісі бодай раз на місяць не потрібно – сервіс автоматично відслідковує статус користувача у Telegram, а саме, коли востаннє він заходив у соцмережу.

Аудиторія сервісу

Як зауважує Олег Копил, аудиторія стартапу є доволі широкою, проте основних цільових груп не так вже й багато. Це, зокрема, підприємці, діджитал-спеціалісти, журналісти, фрілансери та тяжко хворі люди:

для підприємців Idied розв'язує проблему передачі доступів до акаунтів, магазинів, документів та інших важливих робочих моментів, які зазвичай важко відновити у разі раптової смерті відповідального співробітника;

для діджитал-спеціалістів, передусім програмістів, дозволяє передавати цифрові активи, зокрема паролі до криптогаманців та криптобірж;

для фрілансерів – ведення особистого щоденника з максимальним захистом й також передачі доступу до усіляких цифрових та інтелектуальних активів;

для журналістів – безпечної передачі важливої інформації для публіки навіть у випадку смертельної загрози для життя;

для тяжко хворих – написання та передачі останніх слів рідним, якщо ті не можуть перебувати поряд.

Ідея та монетизація

Ідея створити Idied у киянина Олега з'явилась ще у 2019 році. Засновник стартапу розповів, що звик нотувати дуже багато речей, зокрема ідеї для бізнесів та різноманітні інсайти. Йому хотілось, аби у разі його смерті ця інформація не була просто втрачена, а принесла комусь користь.

У травні 2021 року розробник створив перший дизайн сервісу, а в лютому цього року, не поспішаючи, взявся за розробку. Проте, після початку повномасштабної війни, робота над стартапом активізувалась.

У країні йде війна, щоденно помирає багато людей, які не встигли залишити останнє слово, побажання чи історію для рідних. Після смерті комунікація між близькими людьми обривається на незакінченій ноті. Ми хочемо надати можливість всім внести конкретику та підбити підсумки ще під час життя, щоб у разі смерті не залишилось недосказаності або відкритих питань. Цим ми хочемо бодай трохи зменшити біль тих, хто когось втратив на війні або унаслідок інших причин,

– зазначає маркетолог Idied Богдан Щербаков.

До слова, наразі Idied монетизується шляхом платних підписок на Pro-версію акаунту на сервісі, яка включає відслідковування статусу у телеграмі, надсилання листів додатково електронною поштою та необмежену кількість створених листів на платформі.

Продукт тестували люди, які ним зацікавились, – вони й внесли перші пропозиції щодо покращення сервісу й виправлення помилок. Наразі Idied шукає інвестиції задля подальшого розвитку, масштабування та просування. Розробник поділився, що наразі вклав у продукт лише трохи більше ніж 200 доларів, – на маркетинг, дизайн, домен та сервер сервісу.