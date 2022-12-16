Нетипичный стартап: украинец разработал сервис, рассылающий письма близким после смерти человека

Киевлянин Олег Копыл создал сервис под названием Idied, который отсылает письма близким пользователя, если он умер. По мнению основателя, такой стартап особенно актуален во время полномасштабной войны, когда никто не может быть уверен, проснется ли на следующее утро.

По словам разработчика, основная цель продукта – помочь людям, прежде всего, на прифронтовых территориях, защитникам и защитницам на передовой. У сервиса уже есть первые пользователи из Украины, и впоследствии стартап планирует выйти на международный рынок.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Для чего существует Idied

Журналисты редакции Бизнес 24 наткнулись на описание деятельности стартапа в одном из российских онлайн-блогов. В нем автор публикации от 14 декабря под ником "Евгений Андрусенко", представляясь маркетологом проекта, отмечает, что аудитория Idied –, "из-за большой смертности на фронте". По запросу журналистов к основателю проекта Олегу Копылу прокомментировать ситуацию, редакция Бизнес 24 ответа пока не получила. Дальше в материале – информация, получена изданием Ain.ua.

Как отмечает Олег Копыл, сейчас в Украине нет ни одного похожего на Idied продукта. Идея стартапа состоит в том, чтобы дать возможность людям оставить упоминание о себе, написав важные слова родным и близким. При этом, писем может быть несколько, чтобы адресовать их разным лицам.

По словам разработчика, такое "последнее письмо" может выполнять как психологическую, эмоциональную, так и вполне прагматическую функции :

прежде всего, облегчить родным боль при потере близкого человека, помочь обрести душевное спокойствие, сообщив их о последних мыслях родного человека;

передать цифровые и другие активы близким и коллегам, в том числе идеи, коды доступа или пароли.

Как это работает

Idied доступен из смартфона, планшета и ПК. Сервис защищен современными стандартами шифрования, оптимизирован и быстро загружается даже при плохом соединении. Работает ресурс таким образом:

пользователь регистрируется на сайте Idied;

создает письма и настраивает их таким образом, чтобы избранные люди могли просмотреть их по ссылке при смерти пользователя;

ссылка становится доступной для избранных людей, если пользователь не заходит на сервис в течение 30 дней.

При этом, для владельцев Pro-аккаунта логиниться на сервисе хотя бы раз в месяц не нужно – сервис автоматически отслеживает статус пользователя в Telegram, а именно, когда он заходил в соцсеть.

Аудитория сервиса

Как отмечает Олег Копыл, аудитория стартапа довольно широкая, однако основных целевых групп не так уж много. Это, в частности, предприниматели, диджитал-специалисты, журналисты, фрилансеры и тяжело больные люди:

для предпринимателей Idied решает проблему передачи доступов к аккаунтам, магазинам, документам и другим важным рабочим моментам, которые обычно трудно восстановить в случае внезапной смерти ответственного сотрудника;

для диджитал-специалистов, прежде всего программистов, позволяет передавать цифровые активы, в частности пароли к криптокошелькам и криптобиржам;

для фрилансеров – ведение личного дневника с максимальной защитой и передача доступа к различным цифровым и интеллектуальным активам;

для журналистов – безопасная передача важной информации для публики даже в случае смертельной угрозы жизни;

для тяжело больных – написание и передача последних слов родным, если те не могут находиться рядом.

Идея и монетизация

Идея создать Idied в киевлянина Олега появилась еще в 2019 году. Основатель стартапа рассказал, что привык нотировать очень много вещей, в частности идеи для бизнеса и всевозможные инсайты. Ему хотелось, чтобы в случае его смерти эта информация не была просто утрачена, а принесла кому-то пользу.

В мае 2021 года разработчик создал первый дизайн сервиса, а в феврале этого года, не торопясь, принялся за разработку. Тем не менее после начала полномасштабной войны, работа над стартапом активизировалась.

В стране идет война, ежедневно умирает много людей, которые не успели оставить последнее слово, пожелания или историю для родных. После смерти коммуникация между близкими людьми обрывается на незаконченной ноте. Мы хотим предоставить возможность всем внести конкретику и подвести итоги еще во время жизни, чтобы в случае смерти не осталось недосказанности или открытых вопросов. Этим мы хотим хоть немного уменьшить боль тех, кто кого-то потерял на войне или по другим причинам,

– отмечает маркетолог Idied Богдан Щербаков.

К слову, пока Idied монетизируется путем платных подписок на Pro-версию аккаунта на сервисе, которая включает в себя отслеживание статуса в телеграме, отправку писем дополнительно по электронной почте и неограниченное количество созданных писем на платформе.

Продукт тестировали люди, которые им заинтересовались – они и внесли первые предложения по улучшению сервиса и устранению ошибок. Сейчас Idied ищет инвестиции для дальнейшего развития, масштабирования и продвижения. Разработчик поделился, что вложил в продукт только чуть больше 200 долларов, – на маркетинг, дизайн, домен и сервер сервиса.