Українська авіакомпанія отримала дозволи на міжнародні перельоти

Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на здійснення регулярних міжнародних рейсів. Це створює нові можливості для компанії, проте точний початок польотів ще не оголошено.

Які рейси здійснюватиме компанія

Дозвіл на польоти зі Львова та Києва до Праги діятиме з 1 листопада 2024 року на необмежений термін, повідомляється в наказі Державної Авіаційної служби України.

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У Новій пошті пояснили, що їхня авіакомпанія Supernova отримала технічний дозвіл на польоти, аби мати змогу літати одразу, коли повітряний простір України відкриють.

Supernova Airlines є дочірньою компанією групи Нова пошта та є новачком на українському ринку авіаперевезень.

Цікаво! Компанія спочатку планувала почати регулярні вантажні рейси, але ці плани були відкладені через повномасштабну війну.

Куди літає Supernova Airlines

Після отримання сертифіката експлуатанта в січні 2023 року, Supernova Airlines придбала два літаки АН-26 для вантажних перевезень.

Восени 2023 року компанія отримала права на польоти за ключовими міжнародними напрямками, такими як Нью-Йорк, Варшава та Льєж, що свідчить про її амбітні плани розширення.

А нині компанія отримала дозвіл на виконання регулярних авіарейсів за маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага, починаючи з 1 листопада 2024 року.

Важливо! Відповідно до наказу №789, компанія отримала всі необхідні дозволи на ці рейси без обмеження строку дії, що створює нові можливості для розвитку на європейському ринку авіаперевезень.