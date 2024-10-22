Які рейси здійснюватиме компанія

Дозвіл на польоти зі Львова та Києва до Праги діятиме з 1 листопада 2024 року на необмежений термін, повідомляється в наказі Державної Авіаційної служби України.

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У Новій пошті пояснили, що їхня авіакомпанія Supernova отримала технічний дозвіл на польоти, аби мати змогу літати одразу, коли повітряний простір України відкриють.

Supernova Airlines є дочірньою компанією групи Нова пошта та є новачком на українському ринку авіаперевезень.

Цікаво! Компанія спочатку планувала почати регулярні вантажні рейси, але ці плани були відкладені через повномасштабну війну.

Куди літає Supernova Airlines

Після отримання сертифіката експлуатанта в січні 2023 року, Supernova Airlines придбала два літаки АН-26 для вантажних перевезень.

Восени 2023 року компанія отримала права на польоти за ключовими міжнародними напрямками, такими як Нью-Йорк, Варшава та Льєж, що свідчить про її амбітні плани розширення.

А нині компанія отримала дозвіл на виконання регулярних авіарейсів за маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага, починаючи з 1 листопада 2024 року.

Важливо! Відповідно до наказу №789, компанія отримала всі необхідні дозволи на ці рейси без обмеження строку дії, що створює нові можливості для розвитку на європейському ринку авіаперевезень.