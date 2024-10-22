Какие рейсы будет осуществлять компания
Разрешение на полеты из Львова и Киева в Прагу будет действовать с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок, сообщается в приказе Государственной Авиационной службы Украины.
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В Новой почте объяснили, что их авиакомпания Supernova получила техническое разрешение на полеты, чтобы иметь возможность летать сразу, когда воздушное пространство Украины откроют.
Supernova Airlines является дочерней компанией группы Новая почта и является новичком на украинском рынке авиаперевозок.
Интересно! Компания изначально планировала начать регулярные грузовые рейсы, но эти планы были отложены из-за полномасштабной войны.
Куда летает Supernova Airlines
После получения сертификата эксплуатанта в январе 2023 года, Supernova Airlines приобрела два самолета АН-26 для грузовых перевозок.
Осенью 2023 года компания получила права на полеты по ключевым международным направлениям, такими как Нью-Йорк, Варшава и Льеж, что свидетельствует о ее амбициозных планах расширения.
А сейчас компания получила разрешение на выполнение регулярных авиарейсов по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага, начиная с 1 ноября 2024 года.
Важно! В соответствии с приказом №789, компания получила все необходимые разрешения на эти рейсы без ограничения срока действия, что создает новые возможности для развития на европейском рынке авиаперевозок.