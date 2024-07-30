Підвищення податків: хто повинен сплачувати військовий збір

На українців вже незабаром чекає підвищення податків. Відтак, йдеться саме про збільшення військового збору.

Утримання податків із зарплати

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, нині переважно лише державний сектор виплачує "білі" зарплати з офіційним утриманням податків. Тим часом як частина громадян взагалі не сплачує ПДФО, військовий збір та ЄСВ, а надає перевагу оптимізації через мінімальні зарплати або через ФОПів.

Читайте також:Українські роботодавці мусять збільшувати працівникам зарплати

Таким чином, на думку міністра, підвищення ставки військового збору з зарплат українців з 1,5% до 5%, а також його поширення на юридичних осіб (1% від обороту) та на окремі операції фізичних осіб (з 5 до 30%) – є справедливим заходом під час війни для фінансування Сил оборони.

Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас з офіційно влаштованих 70% – це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором – правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил.

У випадку з військовим збором, за словами Марченка, уряд прив'язується до доходів громадян, частину з яких вони мають сплатити у вигляді податків.

Наша задача – забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки,

– пояснив міністр.