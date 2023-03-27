В Україні змінять частину податків: скільки й кому доведеться платити та які штрафи повернуть

Податкові пільги для фізосіб в Україні можуть скасувати до 1 липня 2023 року. Також для ФОПів повернуться перевірки та штрафи.

Ті підприємці, які наразі сплачують пільгові 2% від доходу, перейдуть на ставку 5%. Також обов'язковою стане щомісячна сплата ЄСВ.

До теми Чи повинні мобілізовані ФОПи платити податки

Ухвала такого рішення є однією з умов, які необхідно виконати для отримання фінансової підтримки від МВФ. Перегляд оподаткування для ФОПів пропонується законопроєктом №8401. Документ передбачає наступні зміни:

скасування податку 2% для ФОПів третьої групи (повернуть 5%);

ФОПи першої та другої груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок;

повернення документальних перевірок та штрафів за порушення податкового законодавства;

штрафи за відсутність РРО.

Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов'язана виконати за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року. Але якщо повертатися у довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада "забула" про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?" – прокоментувала рішення ексголова податкового комітету Ніна Южаніна.

Раніше голова податкового комітету Данило Гетманцев, за вісім місяців дії пільгових ставок бюджет недоотримав близько 7 мільярдів гривень. Тобто, щомісяця держава втрачає близько 900 мільйонів гривень.

Якими будуть податки для ФОПів у квітні

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 3 групи:

ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.