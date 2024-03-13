"Клуб білого бізнесу": до кого з підприємців не буде приходити податкова перевірка
Джерело:телеграм Данила Гетманцева
Верховна Рада активно взялася за нововведення для українського бізнесу. Тепер депутати хочуть відзначати тих, хто добре платить податки.
Нові умови для чесних підприємців
Як розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у парламенті вже розроблений законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Він передбачає ряд переваг для тих підприємств, які справно сплачують податки.
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Наприклад, депутати пропонують, аби податкові перевірки оминали тих, хто сплачує податки та заробітні плати вище середнього рівня по ринку.
Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу. Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу,
– заявив Гетманцев.
Також законопроєкт передбачає наступні нововведення:
- розширення поняття податкових ризиків та введення терміну "комплаєнс" (управління податковими ризиками);
- запровадження Переліку платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства; саме їм буде надано додаткові переваги в умовах воєнного стану;
- можливість податкових консультацій із податковим менеджером;
- пришвидшена процедура матеріального відшкодування.
Ведення відповідного переліку ФОПів та юридичних осіб та його щоквартальне оновлення буде покладене на Державну податкову службу. Інформацію про включення до списку буде надано через Електронний кабінет платника.