Нація підприємців: українці відкрили рекордну кількість ФОПів – який бізнес найпопулярніший

Підприємців в Україні стає все більше. Показник не просто демонструє позитивну динаміку – він б'є рекорди.

Рекордна кількість нових підприємців в Україні

У вересні в Україні зареєструвалися 35 587 нових ФОПів. Цей найвищий показник не лише після початку повномаштабного вторгення, а й за три останні роки.

Читайте також Гарна зарплата, а роботодавці готові побитися: які професії зараз найбільш затребувані

Попередній рекорд зафіксували минулого червня, тоді в Україні з'явилося 31 477 нових підприємців. Наближатися до цих показників вдавалося у червні та липні 2020 року, тоді кількість нових ФОПів теж перевалювала за 30 тисяч.

Які сфери найбільш популярні

Майже половина нових підприємців будуть працювати у сфері програмування та торгівлі, роздрібній та оптовій. Також популярним було надання індивідуальних послуг.

На вершині опинилися і освіта, надання інформаційних послуг, кафе та ресторани.

Де найбільше нових підприємців

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

П'ята частина нових ФОПів почнуть роботу на Київщині. Серед лідерів у верхівці Дніпропетровська та Львівська області.

Також очевидно, що найнижчі показники у тих регіонах, які тимчасово перебувають під окупацією, або де ведуться бойові дії.