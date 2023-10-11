Рекордное количество новых предпринимателей в Украине
В сентябре в Украине зарегистрировались 35 587 новых ФЛПов. Этот самый высокий показатель не только после начала полномасштабного вторжения, но и за три последних года.
Читайте также Хорошая зарплата, а работодатели готовы подраться: какие профессии сейчас наиболее востребованы
Предыдущий рекорд зафиксировали в июне прошлого года, тогда в Украине появилось 31 477 новых предпринимателей. Приближаться к этим показателям удавалось в июне и июле 2020 года, тогда количество новых ФЛП тоже переваливало за 30 тысяч.
Какие сферы наиболее популярные
Около половины новых предпринимателей будут работать в сфере программирования и торговли, розничной и оптовой. Также популярно было предоставление индивидуальных услуг.
На вершине оказались и образование, предоставление информационных услуг, кафе и рестораны.
Где больше новых предпринимателей
Пятая часть новых ФЛП начнут работу в Киевской области. Среди лидеров в верхушке Днепропетровска и Львовской области.
Также очевидно, что самые низкие показатели в регионах, которые временно находятся под оккупацией, или где ведутся боевые действия.