Рекордна кількість нових підприємців в Україні
У вересні в Україні зареєструвалися 35 587 нових ФОПів. Цей найвищий показник не лише після початку повномаштабного вторгення, а й за три останні роки.
Читайте також Гарна зарплата, а роботодавці готові побитися: які професії зараз найбільш затребувані
Попередній рекорд зафіксували минулого червня, тоді в Україні з'явилося 31 477 нових підприємців. Наближатися до цих показників вдавалося у червні та липні 2020 року, тоді кількість нових ФОПів теж перевалювала за 30 тисяч.
Які сфери найбільш популярні
Майже половина нових підприємців будуть працювати у сфері програмування та торгівлі, роздрібній та оптовій. Також популярним було надання індивідуальних послуг.
На вершині опинилися і освіта, надання інформаційних послуг, кафе та ресторани.
Де найбільше нових підприємців
П'ята частина нових ФОПів почнуть роботу на Київщині. Серед лідерів у верхівці Дніпропетровська та Львівська області.
Також очевидно, що найнижчі показники у тих регіонах, які тимчасово перебувають під окупацією, або де ведуться бойові дії.