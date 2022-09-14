Збиратимуть на авто для ЗСУ: в Україні запустять найдовший благодійний IT-подкаст

Онлайн-університет Dotli проведе найдовший український благодійний ютуб-подкаст тривалістю у 55 годин. Ініціатива має на меті підтримати глобальну IT-мету України – стати найбільшою цифровою країною світу з потужним технологічним сектором, а також зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Подія відбудеться безкоштовно, впродовж 28 – 30 вересня у режимі нон-стоп, проте під час подкасту ведучі закликатимуть слухачів донатити на два бронеавтомобілі для Збройних Сил України загальною вартістю 11 мільйонів гривень, – купівлю авто здійснить офіційний партнер заходу – Фонд Сергія Притули. Про деталі ініціативи Бізнес 24 розповіли організатори подкасту.

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Деталі ініціативи

До подкасту приєднаються понад 55 спікерів з провідних IT-компаній України. Зокрема, свою участь у заході вже підтвердили:

Антон Мельник, радник Міністра цифрової трансформації;

Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT Ukraine;

Назарій Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM;

Віталій Шквира, Delivery Director у SoftServe;

Микита Нагаткін, CEO IT-компанії Digis, входить до списку Forbes 30 under 30 Europe Tech 2022;

Юрій Юрченко, Global People Development у DataArt.

Протягом трьох днів гості ділитимуться власним досвідом й доведуть, що зараз IT-галузь України є особливо перспективною, а після перемоги нашої держави у війні її розвиток неминуче прискориться у декілька разів.

До слова, ведучими заходу також будуть Тимур Мірошниченко, Володимир Остапчук, Юлія Карпова та інші відомі українські знаменитості.

Кому подкаст буде цікавим

Як зазначають організатори, найдовший благодійний подкаст України буде корисним для студентів, світчерів, спеціалістів, представників бізнесу та тих, хто прагне стати фахівцем в IT-галузі.

Учасники дізнаються більше про підготовку фахівців до постійних викликів професії, специфіку роботи з міжнародним ринком, актуальні зміни у секторі після 24 лютого та нові підходи до налагодження якісної й продуктивної роботи.

До слова, серед тих учасників, які робитимуть благодійні внески на бронеавтомобілі для ЗСУ, організатори та партнери подкасту розіграють призи. Щоб долучитися до події, необхідно отримати безкоштовне запрошення на сайті організатора ініціативи Dotli.

Що відомо про організатора подкасту Dotli – онлайн-університет, у якому можна здобути нову професію у галузі програмування, дизайну, маркетингу та управління. Випускники вже працюють у понад 60 компаніях України та Європи.

Зауважимо, що окрім Фонду Сергія Притули, офіційними партнерами IT-подкасту є Міністерство цифрової трансформації України, інноваційний парк UNIT.City, Асоціація IT Ukraine, портал Robota.ua, MC.Today, VECTOR, Dev.ua та "Kirilllenka".