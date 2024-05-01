Українці відкрили рекордну кількість ФОП із початку 2024 року

З початку року близько 74 тисячі українців відкрили статус ФОП. Це на 33,6% у порівнянні з першим кварталом минулого року.

ФОПів стрімко побільшало

За перші три місяці 2024 року було зареєстровано 74 050 нових ФОПів, що на 18% перевищує показники до початку повномасштабної війни у 2021 році.

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Найактивніші регіони за кількістю ФОПів – Київщина та Дніпропетровщина. Зокрема, 10 252 ФОП відкрили в Києві, що складає 13,8% від усіх нововідкритих ФОПів.

На другому місці Дніпропетровщина, де було зареєстровано 6,8 тисяч новостворених бізнесів.

Замикає трійку лідерів Київська область, де було 5,7 тисяч нових ФОПів.

Де в Україні найбільше ФОП / Джерело: Opendatabot

Чверть усіх новозареєстрованих ФОПів працюють у роздрібній торгівлі, що є найпопулярнішою галуззю вже чотири роки поспіль.

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У яких сферах ФОПів найбільше / Джерело: Opendatabot

Як оформити ФОП

Оформлення ФОП в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і може виконуватись досить легко та швидко.

Реєстрація через електронний кабінет на платформі Дія триває близько 10-15 хвилин.

Потрібно залогінитись за допомогою електронного підпису, заповнити форму для автоматичної реєстрації ФОП, обрати систему оподаткування і КВЕДи.

Заява буде автоматично оброблена і відправлена до Єдиного державного реєстру та податкової служби без потреби участі державного реєстратора.

У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) реєстрація виконується протягом одного робочого дня. Громадяни України подають заяву, паспорт та додаток про реєстрацію.

! Для іноземців потрібно надати більший перелік документів, включаючи паспортний документ, посвідку на проживання, ідентифікаційний код, а також заяву про бажану систему оподаткування.