Через дефіцит водіїв автобусів в Україні почали безоплатно навчати жінок
24 липня 2024, 16:00Читать новость на русском
Джерело:Міністерство відновлення
В Україні розпочали безплатне навчання жінок на водіїв міських автобусів. Ініціатива належить Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Представництвом ООН Жінки.
На ринку праці бракує водіїв
Метою ініціативи є подолання дефіциту водіїв у регіонах, який становить близько 30%, тобто 6 000 працівників.
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Жінки отримають кваліфікаційну картку водія – код 95, що підтверджує їх професійну компетенцію за європейськими стандартами.
Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій.
Серед основних завдань ініціативи:
- створення нових робочих місць, надання жінкам можливості професійного розвитку у сфері громадського транспорту;
- розширення працевлаштування, збільшення можливостей працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
- інтеграція прав жінок: впровадження стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.