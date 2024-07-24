На ринку праці бракує водіїв

Метою ініціативи є подолання дефіциту водіїв у регіонах, який становить близько 30%, тобто 6 000 працівників.

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Жінки отримають кваліфікаційну картку водія – код 95, що підтверджує їх професійну компетенцію за європейськими стандартами.

Сергій Деркач Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій.

Серед основних завдань ініціативи:

с​​​ творення нових робочих місць, надання жінкам можливості професійного розвитку у сфері громадського транспорту;

надання жінкам можливості професійного розвитку у сфері громадського транспорту; розширення працевлаштування, збільшення можливостей працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

збільшення можливостей працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень; інтеграція прав жінок: впровадження стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Зауважте! На пілотних комунальних підприємствах буде проведено цикл навчальних заходів щодо впровадження стандартів дотримання прав жінок на робочому місці. Також буде здійснено загальний моніторинг дотримання прав жінок серед підприємств-учасників проєкту.