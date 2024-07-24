На рынке труда не хватает водителей

Целью инициативы является преодоление дефицита водителей в регионах, который составляет около 30%, то есть 6 000 работников.

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Женщины получат квалификационную карточку водителя – код 95, что подтверждает их профессиональную компетенцию по европейским стандартам.

Сергей Деркач Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Цель пилотного проекта – обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов. Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий.

Среди основных задач инициативы:

с создание новых рабочих мест, предоставление женщинам возможности профессионального развития в сфере общественного транспорта;

предоставление женщинам возможности профессионального развития в сфере общественного транспорта; расширение трудоустройства, увеличение возможностей трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;

увеличение возможностей трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок; интеграция прав женщин: внедрение стандартов соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Обратите внимание! На пилотных коммунальных предприятиях будет проведен цикл учебных мероприятий по внедрению стандартов соблюдения прав женщин на рабочем месте. Также будет осуществлен общий мониторинг соблюдения прав женщин среди предприятий-участников проекта.