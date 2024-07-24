На рынке труда не хватает водителей
Целью инициативы является преодоление дефицита водителей в регионах, который составляет около 30%, то есть 6 000 работников.
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Женщины получат квалификационную карточку водителя – код 95, что подтверждает их профессиональную компетенцию по европейским стандартам.
Цель пилотного проекта – обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов. Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий.
Среди основных задач инициативы:
- ссоздание новых рабочих мест, предоставление женщинам возможности профессионального развития в сфере общественного транспорта;
- расширение трудоустройства, увеличение возможностей трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;
- интеграция прав женщин: внедрение стандартов соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.