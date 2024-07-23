Boeing і "Антонов" працюватимуть спільно над виробництвом безпілотників

Угода між Boeing та "Антонов" прокладе шлях для спільної роботи двох виробників над безпілотними системами. Що важливо, це допомагатиме українській оборонній промисловості.

Співпраця "Антонова" та Boeing

В оприлюдненому меморандумі щодо співпраці йдеться про те, що для "Антонова" відкривається можливість надавати інженерну підтримку Boeing. Крім того, йдеться ще й про навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle Boeing, як потенційні сфери співпраці.

Читайте також Акції Ryanair впали: чому відомий лоукостер скаржиться на європейські аеропорти

За словами головного виконавчого директора Boeing з питань оборони Теда Колберта, в компанії раді продовжувати співпрацю з компанією "Антонов" для підтримки розвитку України та економічного зростання.

Ця угода демонструє наші постійні зусилля знайти більше можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами Угоди про українську оборонну промисловість на початку цього року,

– додав Колберт.

Водночас генеральний директор "Антонова", Євген Гаврилов, зауважив, що така угода посприяє подальшому розвитку української оборонної промисловості.

Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найефективніших рішень – на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості,

– прокоментував Гаврилов.

"Антонов" – український виробник найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія", який був знищений росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну.