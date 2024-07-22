Що відбувається з акціями Ryanair

З квітня по червень прибуток Ryanair впав на 46%, якщо порівнювати з аналогічним показником 2023 року. І це при тому, що авіакомпанія збільшила кількість перевезень на 10%.

Читайте також Нелегальні потоки чіпів до Росії сповільнилися: Китай і Гонконг все ще допомагають

Основною причиною зменшення прибутків Ryanair є зниження вартості квитків. Зараз їхня середня ціна у річному вимірі складає 41,93 євро. Раніше це значення сягало 49,07 євро.

Як пояснюють представники Ryanair, квитки дешевшають, тому що авіакомпанія вимушена компенсувати неефективну роботу аеропортів у Європі.

Майкл О'Лірі Генеральний директор Ryanair Ми зіткнулися зі значним погіршенням пропускної спроможності європейських служб управління повітряним рухом, що призвело до численних затримок та скасування рейсів, особливо ранкових рейсів першої хвилі. Це робить більш невідкладним проведення Європейською комісією та Європарламентом давно відкладеної реформи безнадійно неефективних служб управління повітряним рухом в Європі.

Нагадаємо! Раніше компанія Ryanair повідомляла про рекордний річний прибуток.