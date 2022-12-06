Bandera Power: як вінницьке підприємство перепрофілювало виробництво під потреби військових

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні з'явилось декілька виробників зарядних станцій. Один з них – "Промавтоматика Вінниця", який впродовж 20 років виготовляв мікропроцесорну продукцію.

До 24 лютого підприємство займалось виготовленням терморегуляторів, вуличних та промислових світильників, стабілізаторів напруги тощо. Нині компанія перепрофілювалась й виробляє портативні павербанки Bandera Power, які отримали великий попит серед українських військових та вже були надіслані до однієї з країн ЄС.

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Як "Промавтоматика Вінниця" перепрофілювала виробництво

Після повномасштабного вторгнення Росії більшість напрямків виробництва підприємства втратили актуальність, тому компанія вирішила перепрофілюватись.

Наш телефон перестав дзвонити. Різко впали замовлення. Одразу задумались, що ми можемо робити і чим можемо бути корисними для військових,

– згадує генеральний директор підприємства Михайло Ганчук.

Спершу "Промавтоматика Вінниця" розробила автономний блок підсвітки із можливістю заряджання телефонів. Це була перша версія Bandera Power – портативного павербанка з великою ємністю.

Бійці ЗСУ використовували пристрій для освітлення бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Інженери компанії підтримували тісний зв'язок з військовими, й ті мали запит на портативну станцію для зарядки різної електроніки, – так пристрій обладнали розеткою у 220 вольтів.

За два місяці підприємство розробило друге покоління Bandera Power. Від першої моделі пристрої відрізнялись більшою функціональністю й були максимально адаптовані до потреб військових.

Перші блоки компанія передавала ЗСУ безкоштовно – загалом на фронт було відправлено понад 50 таких пристроїв сукупною вартістю понад 500 тисяч гривень.

Ми розробили пристрій, якого б вистачало малій бойовій групі з 6 – 8 людей для виконання завдань упродовж п'яти днів, щоб підтримувати всі їхні ґаджети в зарядженому стані. Таких ґаджетів багато, від них залежить ефективність солдатів. Це телефони, рації, планшети для орієнтації на місцевості та наведення вогню, тепловізори, квадрокоптери, Starlink,

– зазначив Ганчук.

Гендиректор "Промавтоматика Вінниця" Михайло Ганчук / Фото Суспільне Вінниця

Характеристики Bandera Power

Зарядний блок другого покоління Bandera Power важить 6,1 кілограма, має алюмінієвий корпус та ємність 180 тисяч міліампер-годин. Цього вистачає на близько 60 повних зарядів смартфона. При цьому, вже є й інші модифікації пристрою – на 125 та 225 тисяч міліампер-годин.

Окрім чотирьох портів USB, портативна станція обладнана двома розетками – на 12 та 220 вольтів. Також Bandera Power обладнаний світлодіодний світильник. Повністю розряджений блок можна зарядити від розетки за 7 годин. Водночас, "Промавтоматика Вінниця" розробила сонячну панель для автономної роботи станції – Bandera Solar, яка здатна повністю зарядити блок за один літній день.

Bandera Power має різні модифікації / Фото Суспільне Вінниця

Вартість та клієнти

В Україні Bandera Power може впевнено конкурувати зі світовими аналогами – наприклад, станція ємністю 225 тисяч міліампер-годин для цивільних потреб коштує майже 40 тисяч гривень (для ЗСУ ціна нині становить 29,5 тисячі гривень), коли відомий пристрій EcoFlow ємністю 252 тисячі міліампер-годин стартує від 70 до 115 тисяч гривень.

Проте, український виробник наразі здатен виконати замовлення лише через три тижні – це пов'язано з тим, що підприємство замовляє імпортні акумулятори, які наразі мають великий попит і в країнах ЄС, а на доставку з Китаю потрібно чекати декілька місяців.

До слова, у компанії зазначають, що основними споживачами станцій наразі залишаються військові, 10 – 20% покупців – приватні особи. При цьому, раз або двічі на тиждень замовлення здійснюють іноземці. Обсяги зазвичай великі – у середньому від 20 до 50 станцій. Часто іноземці оплачують пристрої й просять відправити їх на український фронт.

Водночас, прямих контрактів з Міноборони України "Промавтоматика Вінниця" наразі не має. Цей процес уже запустили, проте процедура потребує багато погоджень й часу, – волонтерські організації тут більш гнучкі.

Підприємство поки не співпрацює з Міноборони напряму / Фото "Промавтоматика Вінниця"

Вихід на ринок ЄС

Гендиректор компанії зазначає, що у запуск нового виробництва вони інвестували декілька мільйонів гривень. При цьому, підприємство не обмежується лише власними ресурсами – для розширення залучають також грантове фінансування від держави та міжнародних організацій.

Нині "Промавтоматика Вінниця" починає виходити на ринок Євросоюзу – перші Bandera Power та Bandera Solar вже надіслано до Німеччини. Там попит на українські пристрої є, зокрема, серед туристів, рибалок та мисливців.

У компанії сподіваються, що війна скоро закінчиться. Після перемоги України підприємство має намір експортувати свої пристрої до ЄС більше. Для цього у майбутньому планують розширити лінійку виробів та адаптувати їх під потреби різних категорій споживачів.